Bad Kids Go to Hell

Cinéma - Comédie | 2012

Par un samedi après-midi sombre et orageux, six étudiants de l'Académie Crestview commencent à connaître des destins horribles alors qu'ils purgent leurs heures de colle. Alors que chacun de ces enfants riches gâtés mord la poussière, l'histoire prend une série de rebondissements humoristiques et frénétiques. Est-ce qu'un camarade de classe est-il en train de régler secrètement ses comptes ? Ou peut-être que les fantômes présumés de Crestview sont derrière les actes terribles pour punir les pires gosses et intouchables de l'école ? Une chose est sûre... l'argent de papa ne peut plus les sauver maintenant.