Adaptée du film hyponyme avec Cameron Diaz et Justin Timberlake, cette série comédie Bad Teacher raconte l'histoire d'une divorcée sexy et sans aucune qualification qui devient professeure dans une école huppée afin de rencontrer son riche futur mari parmi les parents d'élèves. Créée par Hilary Winston (Happy Endings, Community) avec Ryan Hansen (Veronica Mars), Kristin Davis (Sex and The City) et Sara Gilbert (The Big Bang Theory, Roseanne).