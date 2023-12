Bad teacher

Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) n'est vraiment pas faite pour enseigner. Elle se fiche de ses élèves, elle est grossière, elle boit et fume toutes sortes de substances interdites. Quand son fiancé la plaque, elle jette son dévolu sur un jeune prof remplaçant (Justin Timberlake) aussi séduisant que riche... Mais Elizabeth va avoir fort à faire, et ses manigances scandaleuses et débridées vont donner à ses élèves, ses collègues, et à elle même une leçon qu'ils ne seront pas prêts d’oublier !