AVANT PREMIÈRE - Balthazar : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

La saison 2 de "Balthazar" arrive le Jeudi 21 novembre 2019 à 21h05 sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

La saison 2 de Balthazar arrive sur TF1 à partir du Jeudi 21 novembre à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

La relation entre Balthazar et le capitaine Hélène Bach évolue d’un cran. Entre rencontre amoureuse pour lui, problèmes conjugaux pour elle, intimité et tensions, le duo est plus que jamais mis à rude épreuve alors que l’enquête sur la mort de Lise, la femme de Balthazar assassinée il y a 12 ans, prend de l’ampleur. Nos héros se lancent dans une traque pour mettre la main sur le coupable et éviter qu’il fasse de nouvelles victimes. Qui est ce mystérieux tueur ? Comment choisit-il ses victimes ? Fait-il partie de l’entourage de Balthazar ? Notre médecin légiste sortir a-t-il indemne de cette plongée dans les profondeurs du mal, face aux fantômes de son passé ?



D’autant qu’en parallèle, l’équipe se retrouve face à des enquêtes mettant leurs nerfs à vif : une maison hantée, des secrets cachés au cœur de la glace, un tueur façonné par la haine des femmes ou encore un cadavre infecté par un mystérieux virus qui mettra la vie de Balthazar en jeu. Mais même dans l’adversité, Balthazar parvient à garder son charme ravageur, son humour sans limite et cet esprit de liberté qui fait que rien – ni personne – ne peut lui résister.

