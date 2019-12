Balthazar : Record d'audience pour l'épisode réalisé par Tomer Sisley

Coup de maître ! Pour son passage derrière la caméra, Tomer Sisley (Balthazar) décroche un record d'audience pour l'épisode "face à la mort". Une double casquette qui a ravi l'acteur.

6,7 millions de téléspectateurs étaient hier devant leur écran télé pour regarder la troisième soirée de Balthazar, le médecin légiste le plus sexy et drôle du PAF. Un record d'audience depuis le lancement de la série la saison dernière.

Pour Tomer Sisley, cette soirée avait un goût particulier. En effet, pour le premier épisode " Face à la mort", le comédien a endossé une double casquette, celle de comédien et réalisateur. Un exercice excitant mais compliqué à gérer. Il y a quelques jours, Tomer Sisley s'est confié à nos confères du "Blog TV News "Cumuler les casquettes de comédien et de réalisateur réduit de moitié le temps que l’on peut consacrer à l’un et l’autre. J’avais toujours l’impression de courir après le temps". Un exercice périlleux mais payant puisque chaque semaine vous êtes de plus nombreux à suivre les aventures de Raphaël Balthazar et du Capitaine Hélène Bach. Prochain rendez-vous jeudi prochain avec deux nouveaux épisodes.

