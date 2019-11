Il y a des images qui ne trompent pas. un corps encore assoupi. Un sourire en coin, une chambre d'hôtel où trainent encore les vestiges de la nuit passée. Des vêtements disséminés partout dans la pièce. Une bouteille de Champagne bien entamée. Et des flashbacks... Comme un massage de pied par exemple. Chut on n'en dit pas plus. Regardez le nouveau spoiler. BALTHAZAR SAISON 2, le jeudi 21 novembre à partir de 21 heures.