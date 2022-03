Balthazar - Balthazar et Camille : c'est déjà très chaud !

Vous pensiez que Balthazar et Camille Coste (le Capitaine qui va remplacer Hélène dans l'équipe) ne se connaissaient pas. Erreur ! Ils se connaissent et même très bien. Bon ok, c'était il y a un siècle (Enfin, en 2014) autant dire, une éternité. Mais, une chose est sure, les toilettes, Balthazar et Camille Coste connaissent.