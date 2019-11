Balthazar : comme chien et chat, Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles

Dans la série comme dans la vie, le capitaine Bach (Hélène de Fougerolles) et Raphaël Balthazar (Tomer Sisley) s’amusent avec les nerfs des téléspectateurs. Nous les avons rencontrés, en toute intimité. Ils nous parlent de leur personnage et leur évolution au cours de cette nouvelle saison. Alors Crush ou pas crush ?. On aime Balthazar pour les intrigues mais surtout pour Tomer Sisley et les cascades que les auteurs s’amusent à imaginer pour lui. Cette saison sur MYTF1, en plus du replay, vous pourrez retrouver chaque semaine des contenus totalement inédits sur les coulisses de la saison. Pour les autres, une session de rattrapage est disponible sur MYTF1 IPTV pour voir et (re)voir la saison 1. Balthazar, tous les jeudis à partir de 21 heures