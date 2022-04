Balthazar - [EXCLU] - Le tournage de la saison 5 a déjà commencé, découvrez les premières images

Les auteurs ont joué toute la saison avec vos nerfs. Raphaël Balthazar a oscillé entre joie enfantine et grand désarroi. On était un peu triste de perdre Hélène, on a découvert Camille et on est devenu fan du personnage. Mais une brune peut en cacher une autre. On était un peu suspicieux quand a débarqué la glaciale Olivia. On a beaucoup ri quand Raphaël lui a fait des blagues potaches dans l'épisode Eros et Thanatos. On se demandait bien comment leur relation très tendue allait évoluer. Mais Olivia nous a prouvé qu'elle est pleine de ressources. Elle nous a bien surpris en fin de saison. Il y en a une qui nous a bien surpris également c'est Maya. Notre "diable" vient de perdre les eaux. Maintenant, il faut s'armer de patience pour connaitre la suite des aventures de Balthazar. Mais comme on est sympa, on a décidé de se faufiler sur le tournage de la saison 5 qui a déjà commencé pour vous offrir des images totalement exclusives de la prochaines saison et quelques scoops. Bonus BALTHAZAR Saison 5