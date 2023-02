Balthazar - [EXCLU] - On a suivi le dernier jour de tournage de Tomer Sisley

On aura aimé les aventures de Balthazar alias Tomer Sisley. On se sera attaché à ce personnage décalé et touchant. On aura aimé ses frasques, ses cascades et son vague à l'âme. Mais après 5 saisons, Balthazar tire sa révérence. A la rédac, on est comme vous, un peu nostalgique de ces soirées "je peux pas, j'ai un date à Balthazar". Alors on s'est dit, qu'on allait vous offrir un dernier cadeau. Un cadeau dont tous les fans de séries rêvent. Celui d'assister au tout dernier jour de tournage de notre héros. C'était il y a quelques mois en banlieue parisienne. L'émotion était palpable. Regardez ! BONUS Balthazar - Saison 5 - Ultime Saison