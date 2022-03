Balthazar - Les vraies raisons du départ d'Hélène

Souvenez-vous ! En fin de saison 3, on avait laissé Balthazar (à moitié mort) et Hélène (Hurlant son désespoir) en pleine forêt. Au bout de 3 saisons, on pouvait légitimement penser que ceux deux-là finiraient ensemble. Raté ! Il semblerait que Balthazar ait fait des siennes. A son réveil, après 3 mois de coma, alors qu' Hélène l'a veillé jours et nuit, il lui a dit qu'il n'était pas prêt. Résultat : Hélène est partie, loin, très loin de Paris et de Balthazar.