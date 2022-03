Balthazar - Olivia et Raphaël : du rapprochement dans l'air !

On les imaginait en guerre. On s'est peut-être trompé. La glaciale Olivia Vésinet cacherait-elle bien son jeu ? Et cette phrase glissée en toute fin d'épisode... Ecoutez-la bien. Les auteurs jouent avec nos nerfs... EXTRAIT Balthazar du 24 mars 2022 - Dernier recours