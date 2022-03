Balthazar - OMG ! On n'est jamais trahi que par les siens....Merci Eddy !

On n'est jamais trahi que par les siens... Tout le monde connait cette citation. Raphaël Balthazar va l'apprendre à ses dépens. Et le Brutus, (Oui, on a trop regardé la série ROME) s'appelle Eddy. On en a profité pour vous laisser les dernières images de l'épisode. On y voit Camille s'assoir sur un banc et entamer une discussion avec un adolescent. D'après vous, qui est ce jeune homme ? EXTRAIT Balthazar du 17 mars 2022