Balthazar - Les premières minutes de l'épisode 1

Raphaël Balthazar (Tomer Sisley), médecin légiste aussi charmant que déroutant, rejoint le capitaine Bach (Hélène de Fougerolles) chez le juge Darrodeau et sa femme, violemment assassinés. Seule rescapée, leur fille, 6 ans, catatonique et incapable de parler. Quel drame intime s’est noué dans cette famille ? Découvrez votre nouvelle série événement sur TF1 à partir du jeudi 6 décembre à 21h. Et en exclusivité sur MYTF1, découvrez les premières minutes.