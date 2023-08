Balthazar - S02 E01 - Marche funèbre

Scène de crime insolite dans une aire de jeu : un chien mort, criblé de coups de ciseaux entre les toboggans et les balançoires. Mais le pire reste à venir : la mare de sang à côté du chien vient d’un être humain, et sous l’animal, on découvre un doudou. Celui d’un bébé.