Balthazar - S02 E04 - Mauvaise rencontre

Balthazar interpelle la capitaine Bach car une jeune fille s'est suicidée sur un pont avec une corde rose. Or c'est la deuxième en quelques jours et l'autopsie révèle la présence de la drogue du "souffle du dragon", une drogue pstchotrope qui permet au tueur de contrôler ses victimes. Une 3ème victime est vite signalée (JT TF1) Les 3 jeunes filles avaient rencontré le même garçon via un site de rencontres et l'avaient toutes 3 rejetés. Il s'est vengé car son voisin, qui avait également été éconduit, s'était suicidé. Sentant la police se rapprocher, le tueur s'attaque à une dernière victime : la capitaine Bach, mais Balthazar la sauve in extremis. Cet incident la rapproche de ses enfants qui lui demandent de rentrer à la maison. Balthazar sort avec sa voisine, Maya.