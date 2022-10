Balthazar - S02 E05 - Face à la mort

Balthazar arrive dans un magasin de jouet, appelé par une jeune policière, Laurène. Un homme a été retrouvé mort et git sur l’un des manèges. Mais Balthazar comprend vite que l’affaire est grave : l’homme est décédé des suites d’un puissant virus qu’on lui a inoculé. La zone doit être mise en quarantaine et Laurène et Balthazar sont coincés à l’intérieur.