Balthazar - S03 E03 - Dos au mur

La voiture de Balthazar roule à tombeau ouvert, Hélène et Balthazar à l'intérieur. Poursuivis par l’armée, ils sont rattrapés, arrêtés, et contraints d'ouvrir le coffre, à l'intérieur duquel se trouve le corps d'un homme qui s'est pris une balle dans le ventre. Une balle tirée par le pistolet du capitaine Bach. Comment en sont-ils arrivés là ? Sommés de s'expliquer par la police des polices, Balthazar et Hélène racontent les 48H qui les ont conduits à cette situation.