Balthazar - S03 E05 - Un autre monde

Meurtre sauvage dans une forêt. Un homme et une femme, les bras en croix, des pièces posées sur leurs yeux. L’homme est un braqueur multirécidiviste et la femme n’est autre que son médium. C’est visiblement elle qui était visée. Depuis quelques temps, elle était obsédée par une fillette atteinte d’une maladie incurable, venue la voir pour savoir ce que cela fait de mourir. En discutant avec le fantôme de Marion, Balthazar comprend que la mort de Lise l’empêche d’avancer. Lorsqu’il se réveille le lendemain, Balthazar est… marié à Lise, parfaitement vivante. Ils ont deux enfants et lui n’est qu’un légiste ordinaire qu’Hélène prend pour un rigolo.