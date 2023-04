Balthazar - S03 E06 - L'enfant

Petit matin. Dans un entrepôt débarque un garçon d’une dizaine d’années, hagard, le visage ensanglanté. Il disparaît aussi vite qu’il est apparu. Hélène et Balthazar partent à sa recherche et lorsqu’ils retrouvent son domicile, ils découvrent sa mère, égorgée. Rapidement, Balthazar découvre que le garçon, malgré ce que cette femme racontait aux voisins, n’est pas son fils. Il est en réalité le seul rescapé de sa famille après que ses parents et son frère ont été sauvagement assassinés dans leur camping-car un an plus tôt. L’enfant a-t-il été témoin de la tuerie de sa famille ? Et le tueur a-t-il fini par le retrouver ?