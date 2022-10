Balthazar - S03 E07 - A la folie

Dans une piscine recouverte de ballons flotte le corps d’un homme, disparu depuis la veille au soir alors qu’il promenait son chien. Le suspect est rapidement identifié : il s’agit… d’un clown, qui nargue la police en diffusant des vidéos du meurtre sur Internet. Et lorsque Balthazar découvre que le clown a fait manger son propre chien à la victime, et qu’il récidive avec un couple retrouvé torturé et noyé, les enquêteurs paniquent : ils ont affaire à un véritable psychopathe dont le plan leur échappe totalement…