Balthazar - S03 E08 - Noces rouges

Rien ne se passe comme prévu pour Balthazar et Hélène. Alors que Janvier est en route pour le palais de Justice, il parvient à s’échapper. Aussitôt s’engage une course contre la montre pour retrouver le dangereux tueur en série, alors que Balthazar s’apprête à vivre enfin son mariage avec Maya, le jour le plus heureux de sa vie. Mais a-t-il encore droit au bonheur ?