Balthazar - S04 E02 - Puzzle

Un pied humain est retrouvé en banlieue parisienne. C’est la première collaboration de Camille et Balthazar et elle n’est pas de tout repos. Car une deuxième victime est signalée. Mais lui, on lui a pris la tête. Qui s’attaque à ces victimes que rien ne relie ? Que compte faire le tueur de ses trophées ? Ce que Balthazar et Camille découvrent va sceller dans le sang leur nouvelle collaboration…