Balthazar - S04 E06 - Eros et Thanatos

Une équipe de documentaristes intègre l’IML pour réaliser un reportage… alors qu’Eddy et Fatim ne s’adressent plus la parole et qu’entre Olivia et Balthazar, c’est la guerre. En parallèle, un squelette est découvert. Quel est le lien entre la victime et cette expédition de spéléologie deux ans auparavant ? Balthazar et Camille vont plonger dans les profondeurs de l’âme humaine… et n’en ressortiront pas indemnes.