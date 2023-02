Balthazar - S04 E07 - Souviens-toi

Lorsqu’Olivia Vésinet envoie Balthazar sur une affaire de vaches assassinées dans un village, il se décompose. Car ce village, c’est celui de son enfance et il le déteste. Là-bas, Balthazar doit affronter son passé et la mort de son amie Sabrina, gendarme. Que cache ce village bucolique ? Et quels sont ces souvenirs qui menacent de le rendre fou ?