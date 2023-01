Balthazar - S05 E01 - Marionnettes - Premières minutes en avance

Marrakech. Balthazar coule des jours heureux, loin de la police qui le traque, encore convaincue de sa responsabilité dans les meurtres perpétrés par son frère. Mais la quiétude de Balthazar vole en éclats quand il apprend que Camille, Delgado et Olivia ont perdu leur poste à cause de l’aide qu’ils lui ont apportée lors de sa fuite et de leur échec à arrêter un criminel sanguinaire qui sévit à Paris, "Le marionnettiste".