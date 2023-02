Balthazar - S05 E05 - Famille parfaite - Premières minutes

Balthazar et Camille sont appelés sur une impressionnante scène de crime : une famille, le père, la mère et le fils ont été exécutés sur une aire d'autoroute. Rapidement, Balthazar comprend que la famille a été créée de toutes pièces : aucun d'entre eux ne se connaissait quelques jours avant de monter dans cette voiture. Chacune des victimes a accepté cette mascarade pour transporter de la drogue... qui a disparu. Qui les a tués et a volé la drogue ?