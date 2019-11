[Spoiler] - Chaud bouillant ! Scène de nu dans Balthazar

Allez ! Plus que quelques jours avant le grand retour de la saison 2 de Balthazar. Pour vous faire patienter, un autre teaser. On ne vous dira ni pourquoi, ni comment... En revanche, vous avez le droit d'imaginer tout ce que bon vous semble. Vous êtes prêt ? Le tableau : une salle d'autopsie avec Balthazar, Delgado, Fatim et Eddy nus comme des vers... Avec Hélène, nue, sur la table d'autopsie... Non, vous ne rêvez pas, la preuve - BALTHAZAR SAISON 2, le jeudi 21 novembre à partir de 21 heures.