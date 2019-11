[Spoiler] - Ils l'ont fait ! les images de la folle nuit de Bach et Balthazar

Oui, les auteurs de la série Balthazar sont un tantinet sadiques. Souvenez-vous, en fin de saison dernière, ils nous laissaient, le coeur haletant, devant la porte de l'appartement de Balthazar. Qui qui était devant cette porte ? Le capitaine Hélène Bach, en pleurs. Et paf ! clap de fin. Presque un an à attendre de savoir ce qui s'est passé derrière cette porte. Vous voulez savoir ? Cliquez sur la vidéo. On a un petit cadaeu pour vous. BALTHAZAR SAISON 2, le jeudi 21 novembre à partir de 21 heures.