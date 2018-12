Making of Balthazar – Les dessous du tournage de votre fiction évènement !

Retour en images dans les coulisses de votre série évènement Balthazar, où Tomer Sisley se livre face caméra sur son nouveau personnage. Mise en abîme dans la peau d’un médecin légiste aussi charmant que déroutant ! C’est avec humour que le comédien nous invite dans son tout nouvel univers et nous fait part d’une anecdote sur son rôle : « C’était flatteur de recevoir deux épisodes et de savoir qu’ils ont été écrits en pensant à moi ». De la table d’autopsie au maquillage, en passant par une séance photo, plongez dans le monde de Balthazar (Tomer Sisley) ! À ses côtés, son acolyte Hélène Bach, incarnée par l’actrice Hélène de Fougerolles, en profite pour livrer des anecdotes sur l’acteur. Rendez-vous jeudi à 19h20 sur TF1 et en replay sur MYTF1.