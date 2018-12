Tomer Sisley est Balthazar, un médecin légiste aussi drôle que séduisant !

Depuis le jeudi 6 décembre, Balthazar (Tomer Sisley) nous plonge dans son univers très spécial de médecin légiste ! Au programme, un personnage haut en couleur, aussi drôle que séduisant. Hors-norme, Balthazar n’a peur de rien et résout les crimes, haut la main. Bien plus qu’un simple médecin, il est rassurant, confiant, sportif, impressionnant, imprévisible, sexy, drôle… Et bien plus encore ! Et vous, comment le définiriez-vous ? (Re)découvrez dans cette vidéo exclusive les différentes facettes du personnage de Balthazar. Ne manquez pas votre fiction évènement tous les jeudis dès 21h sur TF1 et MYTF1 !