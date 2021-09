Balzac - Episode 2

De retour à Paris, BALZAC apprend la disparition de Mme de BERNY dans la solitude ; il se dévoue alors totalement à l'écriture de "La Comédie Humaine". Il écrit de plus en plus vite pour gagner plus d'argent pour faire face aux huissiers. Puis vinren t les jalousies, les moqueries. BALZAC reste fidèle à Victor Hugo et le Docteur NACQUART. Sa passion pour Eve est toujours présente, elle est devenue veuve et a perdu l'enfant qu'elle attendait ; devant le chagrin de BALZAC, qui voulait transmettre à cet enfant l'amour qu'il n'avait pas eu, elle accepte de l'épouser. A l'agonie, il apprend que EVE s'est donné à son oeuvre et non pas à l'homme qu'il est. Son oeuvre aurait-elle était plus grande que sa vie ? Il entend sa mère pleurer.A son enterre ment, tous les personnages de la Comédie Humaine sont venus dire adieu à leur créateur.