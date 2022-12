Bandidas

Cinéma - Action | 2006

1880. La dure loi du Far West n'épargne pas le Mexique. Sara, fille d'un riche banquier, et Maria, issue d'une famille de paysans, avaient peu de chances de partager le même destin. Jusqu'au jour où Tyler Jackson, représentant de la New York Bank and Trust, les unit dans le malheur, brisant leurs deux familles pour s'emparer illégalement de terres mexicaines et permettre ainsi l'extension du chemin de fer américain. Déterminées à venger leurs pères et protéger les terres des paysans, les deux jeunes femmes se transforment en braqueuses de choc, s'attaquant exclusivement aux filiales de la Bank and Trust. Intrigue palpitante, action débridée et humour déchainé