3-6 ans • Jeunesse

Comme une fleur, Barbapapa est né dans un jardin. Il peut prendre n’importe quelle forme. Il est très gentil et tout le monde l’aime bien. Non loin du village où habitent ses amis Claudine et François il a construit pour sa famille une maison qui lui ressemble. Grâce à quelques transformations et une brillante imagination, il vient à bout des situations les plus difficiles…et le tout en douceur !