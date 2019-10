Barbapapa en famille arrive sur TFOU dès le Dimanche 10 Novembre

Découvrez les première images de Barbapapa en famille sur MYTF1 et rendez-vous pour l'avant-première le Dimanche 3 Novembre !

Tout le monde connaît cette famille ludique de personnages aux couleurs pop qui changent de forme à volonté !

Dans la lignée des 250 livres jeunesse à succès, édités depuis les années 1970, et de la série animée culte créée en 1974, les jeunes téléspectateurs découvriront, dès le dimanche 10 novembre sur TFOU, le quotidien de cette famille extraordinaire, Barbapapa, Barbamama et leurs sept enfants : Barbotine l’intellectuelle, Barbabelle la coquette, Barbidur le costaud, l’inventeur Barbidul, Barbidou l’ami des animaux, Barbouille l’artiste peintre et la musicienne Barbalala... Sans oublier Lolita , la chienne de la maison ! Famille nombreuse, famille heureuse !





Les Barbapapa fêteront bientôt leurs 50 ans en 2020 !

Mais avant cet anniversaire exceptionnel, un peu d’histoire…





L’univers culte Barbapapa est né en 1970 des talents conjugués d’un couple franco-américain formé d’une étudiante en architecture et d’un jeune professeur de sciences : Annette Tyson et Talus Taylor.



Alors qu’il se promenait en compagnie d’Annette au Jardin du Luxembourg, Talus est intrigué par un enfant qui réclame à ses parents une chose appelée « Baa baa baa baa » ?... Maîtrisant mal le français, il demande à sa compagne ce que ce gamin cherche à obtenir. Elle lui explique alors qu’il s’agit simplement d’une friandise, portant le nom rigolo de « barbe à papa ».



Un peu plus tard, dans la célèbre brasserie parisienne Le Zeyer, le couple s’amuse à dessiner sur la nappe en papier. Annette et Talus viennent de créer un personnage inspiré de la fameuse friandise, un drôle de bonhomme, aussi rose que rond, qu’ils baptiseront tout naturellement : « Barbapapa » !



Accompagnateurs d’enfance depuis les années 70, les légendaires Barbapapa vont animer de nouveau, de toute leur créativité, le quotidien de nos enfants.



Alors que Barbapapa célébrera ses 50 ans de succès l'année prochaine, TF1 Licences , agent de l’iconique marque, lance un nouveau programme de licence qui va ravir les fans de tous âges en particulier avec les partenaires historiques notamment Les Livres du Dragon d’Or et le nouveau partenaire jouets en Europe Giochi Preziosi, qui va lancer à l’automne 2020 une gamme de jouets et peluches reflétant le monde coloré et les personnages attachants de la série. Fidèle à l'ADN joyeux et acidulé, ces jouets vont nourrir l‘imaginaire des enfants et leur faire revivre les aventures de cette famille extraordinaire toujours plus riches en rebondissements et transformations de ces magiciens du quotidien.



Pour tous les enfants impatients, rendez-vous dimanche 3 novembre sur MyTF1 pour découvrir l'avant-première "BARBAPAPA EN FAMILLE"