Barbapapa en Famille - La maison de Barbapapa

Barbapapa est soucieux : la maison construite par Edmond et Jeanne est bien trop petite maintenant que Barbamama et les Barbabébé sont arrivés dans sa vie. Il faut rapidement une nouvelle maison ! C'est alors que François trouve un charmant manoir en ville, une fois réparé ce sera parfait. Toute la famille s'y attelle et s'apprête à y emménager, mais Mac Ravache, devenu entrepreneur, décide de le raser pour y construire des immeubles. Face à cette situation, les Barbapapa partent loin de la ville où ils découvrent un merveilleux coin de paradis en pleine nature. Un endroit idéal pour construire ensemble leur nouvelle maison.