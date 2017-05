Battle Creek : La série débarque ce soir sur TF1 !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 9 mai, TF1 va diffuser Battle Creek. Après L'arme fatale et Rush Hour, trois épisodes inédits de la série seront proposés dès 01h15. L’histoire ? "Confronté à des conditions de travail déplorables et des moyens limités, le commissariat de Battle Creek, dans le Michigan, peine à traiter ses affaires correctement. Face à une telle situation, le détective Russ Agnew, l'un des atouts de l'équipe, se révèle cynique et désabusé. Le renfort arrive en la personne de Milton Chamberlain, un agent spécial du FBI charismatique et propre sur lui. Amenés à devenir partenaires, les deux hommes ont des visions très différentes de la vie qui ne vont pas faciliter leur entente. Mais leur complémentarité ne peut qu'être un atout pour résoudre les enquêtes et nettoyer efficacement les rues de la petite ville…"

Créée par Vince Gilligan, le créateur de Bracking Bad, et David Shore, le papa de Dr House, Battle Creek a été diffusée sur la chaîne américaine CBS au printemps 2015. Au casting, les téléspectateurs pourront retrouver Dean Winters, Audrey Dollar et Josh Duhamel. Ce dernier a interprété durant 5 saisons l’agent de sécurité Danny McCoy dans la série Las Vegas diffusée au début des années 2000 sur TF1. Son personnage se révèle coureur de jupons, flambeur, et joueur invétéré ! De quoi faire craquer les téléspectatrices…

En attendant de découvrir votre nouvelle série, regardez un extrait d'Esprits Criminels :