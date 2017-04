Qui est Dean Winters l’interprète de l’agent Russ Agnew dans Battle Creek !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

L’agent spécial Russ Agnew, personnage assez cynique et particulier sera amené à travailler avec l’agent Milton Chamberlain, dans l’optique de diriger une nouvelle équipe au sein de la police de Battle Creek au Michigan. Les rapports entre les deux agents seront assez conflictuels puisqu’ils ont chacun leur méthode de travail ! Milton Chamberlain est interprété par l’excellent Josh Duhamel, et Russe Agnew par le brillant Dean Winters. MYTF1 vous propose d’en savoir un peu plus sur l’acteur !

Dean WinterS fait ses débuts à la télévision dans la série OZ, où il interprète Ryan O’Reilly un gangster d’origine irlandaise incarcéré à la prison d’ OZ. Manipulateur et très intelligent, son personnage est d’ailleurs élu par les fans comme le personnage le plus charismatique du show. Diffusée au début des années 2000, OZ est considérée par Entertainment Weekly comme l’un classique de la télévision. Très controversée, la série a marqué les esprits par son réalisme et son extrême violence.



Par la suite, l'acteur fait des apparitions dans de nombreuses séries telles que New York Unité Spéciale,Sex and the City, New York 911, New York Police Blues, ou encore Les Experts : Miami. Il a souvent eu des rôles récurrents comme ce fût le cas dans Rescue Me : Les Héros du 11 septembre, 30 Rock et Brooklyn Nine-Nine. Aujourd’hui il partage l’affiche de Battle Creek avec Josh Duhamel !







Retrouvez très prochainement Battle Creek sur TF1. En attendant, découvrez un épisode de New York Unité spéciale.