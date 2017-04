Qui est Josh Duhamel l’interprète de Milt Chamberlain dans Battle Creek !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Battle Creek arrive très bientôt sur TF1 ! La série met en scène deux agents du FBI, Russ Agnew et Milton Chamberlain, qui ont des visions différentes du monde et des méthodes de travail complètement opposées. A eux deux ils vont devoir diriger une nouvelle équipe au sein de la police de Battle Creek au Michigan. L’agent spécial Milton Chamberlain, charismatique et propre sur lui, est interprété par l’acteur Josh Duhamel.





Son visage vous est sans doute familier. Josh Duhamel a interprété durant 5 saisons l’agent de sécurité Danny McCoy dans la série Las Vegas diffusée au début des années 2000 sur TF1. Son personnage se révèle coureur de jupons, flambeur, et joueur invétéré ! De quoi faire craquer les téléspectatrices….L’acteur a également joué dans le soap opera La Force du destin. Après avoir fait ses débuts sur le petit écran, le beau brun décide de se lancer à la conquête du cinéma. Après plusieurs apparitions dans des petites productions, Josh Duhamel gagne en notoriété en incarnant en 2007 le Capi­tane Lennox dans le block­bus­ter Trans­for­mers. On le retrouve dans la suite en 2009 pour Transformers 2. Depuis il enchaîne les rôles Meilleurs Amis, Bébé mode d’em­ploi , Happy New Year ou encore You’re Not You et Don Peyote . Côté vie sentimentale, Josh Duhamel est en couple avec Fergie, la sexy chanteuse des Black Eyed Peas depuis 2004. Le couple se marie à Malibu en 2009, et accueille leur premier enfant Axl Jack en 2013.





