Battle creek - Saison 01 Episode 01 - Nouvelle ère à Battle Creek  

La petite ville de Battle Creek, dans le Michigan, voit arriver Milton Chamberlain, agent spécial du FBI, qui vient ouvrir une annexe du bureau sur place, à la grande surprise de tous et surtout de Russel Agnew, lieutenant de police. Il avait réclamé de l’aide et des fonds supplémentaires, mais il supporte très mal l’arrivée de ce bel homme, sûr de lui, sympathique aux yeux des autres et qui dispose de toutes les dernières technologies. Survient alors une affaire de double homicide sur laquelle Milt et lui font équipe. La différence de méthodes et de moyens entre les deux hommes n’en est que plus flagrante.