Battle creek - Saison 01 Episode 02 - A coups de sirops !  

Eddie Floss, un homme d'une quarantaine d'années, est retrouvé mort attaché à un arbre. Après un premier examen du corps, Russ constate que la victime est morte noyée. Plus étrangement encore, l'autopsie révèle que le liquide présent dans les poumons du mort n'est pas de l'eau, mais du sirop d'érable. En interrogeant l'épouse d'Eddie Floss, Russ et Milt découvrent qu'il s'était opposé au cartel du sirop d'érable. Les soupçons se portent donc sur le chef du cartel, un certain McFarland que Russ et Milt décident de piéger en infiltrant le milieu du sirop d'érable...