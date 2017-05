Battle creek - Saison 01 Episode 06 - Céréales killer  

Toute le ville de Battle Creek est réunie pour une fête locale, la 31ème journée annuelle du petit déjeuner, lorsque des coups de feu éclatent. Le maire, Scooter Hardy, et la mascotte de l'équipe de football, Sam McPherson, sont touchés. Russ et Milt découvrent que les tirs ont été déclenchés à distance par un mécanisme reliant la carabine à un téléphone portable. Grâce aux équipements technologiques du FBI, Milt parvient à délimiter la zone dans laquelle a été passé l'appel qui a provoqué les tirs et à identifier plusieurs suspects...