Battle creek - Saison 01 Episode 09 - Un mort en cavale  

Fontanelle est persuadé d’avoir croisé Barclay Spades, un fugitif recherché par le FBI, à Battle Creek. Quand Milt lui annonce que celui-ci est mort il y a six mois, il a du mal à le croire. Russell et lui décident d’enquêter sur cette disparition. Il s’avère finalement que c’était une mise en scène. L’homme est bel et bien en vie et réside a priori dans les environs. Ils manquent de peu de l’arrêter dans la boucherie où il se rend régulièrement, mais Fontanelle, Jacocks et Funkhauser repèrent sa maison. Malheureusement, celle-ci était piégée et Fontanelle reçoit un bout de métal dans le crâne. Il est entre la vie et la mort...