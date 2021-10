Bébé à bord

Audrey est une jeune femme ambitieuse, folle de son boulot, limite obsessionnelle, qui travaille comme chef de produit dans une société de cosmétiques bios pleine de promesses. Lola est une irresponsable notoire, grande fouteuse de pagaille et championne toutes catégories de la gaffe, qui bourlingue d'un pays exotique à l'autre depuis des années. Leur point commun? Aucun.... Ah si, elles sont soeurs! Lorsque Lola débarque du bout du monde, enceinte jusqu'aux dents directement chez sa soeur bien-aimée, c'est la catastrophe pour Audrey. Pour elle, Lola est l'incarnation de la fameuse loi de l'emmerdement maximum! Or Audrey est en train de postuler pour le job de ses rêves, et elle doit rester concentrée. Ce qui ne va pas être possible. Lola met la vie bien organisée de sa soeur sens dessus dessous, fait des gaffes à son boulot et surtout, elle a mis dans la tête de Fabien qu'il fallait absolument faire un enfant, maintenant ou jamais. Jamais, peut-être pas, mais maintenant, c'est hors de question! Le job que vise Audrey, c'est ni plus ni moins la direction du spa que lance sa société! Par ailleurs, elle n'est peut être pas encore prête, au fond d'elle-même, à franchir le cap de la maternité. Que faire? Dire non à l'homme qu'elle aime? Renoncer à sa carrière? en refusant de choisir, Audrey entre dans un double jeu, particulièrement difficile à jouer avec l'incontrôlable Lola dans les parages... L'arrivée de Baby Jane directement sur le tapis du salon où Lola a dû accoucher va faire monter d'un cran la pression sur Audrey. Pour faire cesser ce cauchemar, une seule solution, retrouver le père du bébé. Car à cause de Lola, Audrey est sur le point de perdre son boulot, son mec et même son appart. Pourtant, grâce à Baby Jane, elle va peut être gagner autre chose, de plus précieux : un sens à sa vie...