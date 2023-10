Before We Go

Comédie • Romance | 2014

Une jeune femme de New York court pour prendre le train de 1h30 du matin pour Boston. En chemin, elle se fait voler. Bloquée à New York, Brooke n'a personne pour l'aider, à l'exception de Nick, le jeune trompettiste qu'elle rencontre par hasard à Crand Central Station. Le duo passe les petites heures à errer dans la ville et la nuit devient une journée de découvertes.