Bel Ami

Retrouvez l'histoire de Georges Duroy, un ancien sous-officier, qui après avoir servi 3 ans dans l'armée française, retourne en France et se rend à Paris pour travailler comme journaliste et trouver fortune. Duroy utilise sa ruse et son charme pour séduire les femmes riches dans le but d'atteindre son objectif.