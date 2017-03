Believe - Saison 01 Episode 10 - Instinct de protection  

Tate s’occupe de Bo pendant que Winter tente de soigner la blessure par balle de Channing. Bo fait un cauchemar. Elle est dans une station de métro avec une adolescente, l’agent Ferrell et Tate, quand un grand malheur les frappe. Elle n’a aucune idée de la nature de cet incident. Elle sait juste qu’ils risquent tous de mourir. Elle se garde bien de tout dire à Tate et le presse pour qu’ils se rendent à la station de métro en question. Ils y retrouvent Ferrell et Sasha, sa fille.