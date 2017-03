Believe - Saison 01 Episode 12 - Seconde chance  

Bo et Tate sont en route pour le Mexique quand Nina apparaît à Bo. Elle la met en garde contre Dani. Quand elle voit au journal télévisé que le loft de Milton a été ravagé par les flammes, elle comprend que Dani est derrière tout cela. Elle finit par tout raconter à Tate. Guidés par le papillon bleu, iIs se lancent à la recherche de Dani. Skouras et Winter unissent leurs forces et tentent de piéger Dani, mais leur plan échoue. Dani parvient à retrouver la trace de Bo grâce à Milton, en traçant le téléphone de Tate.