Believe - Saison 01 Episode 09 - Nouvelle partition  

Alors qu’elle est en train de s’entraîner, Bo a la vision d’une famille victime d'un accident de la route. Décidée à l’empêcher de se produire, elle convainc Tate de partir à la recherche de Margaret, la fille de la famille, violoniste. Malheureusement, même après avoir entendu les mises en garde de Bo, les parents de Margaret n’en croient pas un mot et décident malgré tout de se rendre au récital auquel leur fille doit participer. Bo finit par partir avec eux et parvient à empêcher l’accident. Skouras est ravi de la découverte de la jeune Dani et se sert d’elle pour obtenir des informations sur l’organisation de Winter.