Belle, belle, belle - Belle, belle, belle (Partie 2)

Alice est une trentenaire bourrée de complexes. Elle se trouve moche et grosse, et son manque de confiance en elle l’empêche d’entreprendre quoi que ce soit, professionnellement ou sentimentalement. A la suite d’une chute sur la tête, elle se réveille persuadée d’être devenue, comme par magie, une fille sublime. Armée de cette toute nouvelle assurance, plus rien ne lui résiste : elle décroche le job de ses rêves et rencontre l’amour. Mais que se passera-t-il si cette illusion disparaît ? Alice sera-t-elle capable de garder cette estime d’elle-même qui lui a tant fait défaut jusque-là ?